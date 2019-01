Nadějný konkurent giganta Steam láká na pravidelný přísun her zdarma

Nejsou to nejnovější kousky, ale zato patří mezi velmi dobré hry. Aktuálně můžete mít zdarma náročnou plošinovku Super Meat Boy a známe také další hru.

Steam je pro mnoho hráčů synonymem počítačového hraní. Nabízí obří katalog her a je to zdaleka nejúspěšnější digitální obchod na této platformě. Doposud se mu snažilo konkurovat prakticky pouze Electronic Arts se svým obchodem Origin. Nové hry tohoto vydavatele navíc na Steamu nejsou, takže není na výběr, pokud je chcete hrát.

Nedávno byla spuštěna mnohem serióznější konkurence pro Steam v podobě Epic Games Store od studia Epic. Tito tvůrci za poslední rok získali spoustu financí z mega-úspěšné hry Fortnite a rozhodli se je využít z části pro vybudování nového obchodu.

Epic Games Store je v první řadě mnohem férovější k vývojářům a dává jim podíl 88 % z tržeb, zatímco Steam pouze 70 %. Epic navíc při prodeji přes svůj obchod odpouští 5% poplatek, pokud hra využívá technologii Unreal Engine.

Vývojáře nový obchod zřejmě zaujal, protože se řada studií rozhodla své hry v počítačové verzi nabízet exkluzivně přes Epic Games Store.

Hráče se aktuálně Epic snaží lákat hrami zdarma. Nyní je k dispozici Super Meat Boy - velmi těžká plošinovka. Jakmile si ji přidáte na účet, už je vaše navždy. Další hrou bude od 10. ledna (do této doby je čas na stažení Super Meat Boy) do 25. ledna adventura What Remains of Edith Finch. Patřila k nejlepším hrám roku 2017.

Zatím to nevypadá, že by Epic plánoval se hrami zdarma brzy končit. Zdarma si tak můžete vybudovat knihovnu starších her.