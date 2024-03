Návrat nejlepšího vodníka, Arctic Liquid Freezer III uchladí procesor i napájecí soustavu

Arctic po čtyřech letech přichází s novým chladičem ze série Liquid Freezer. Třetí generace dostála řady zásadních změn, které katapultují tuto novinku na špici kategorie all in one vodních chladičů. Do konce května 2024 navíc s výraznou slevou.

Vodní chlazení bývá často oblíbené díky efektivitě odvodu tepla a elegantnímu provedení. Masivní radiátor můžete ukrýt ke straně počítačové skříně a užijete si tak nerušený pohled na komponenty, zejména v oblasti okolo procesoru. Jenže i tyto části musí být chlazeny. Ostatně poblíž procesoru se nachází důležitá napájecí kaskáda. Právě tu dokázal uchladit už Liquid Freezer II díky malému větráčku u vodního bloku. Třetí generace na tento princip navazuje a dále ho vylepšuje.

Liquid Freezer III je unikát právě díky větráčku, který ofukuje napájecí soustavu. Nejde ale o žádný malý vánek pro efekt. Výsledkem je ochlazení napájení i o desítky stupňů Celsia. Větráček u Liquid Freezer III je navíc modulární, což usnadňuje jeho výměnu a namontování samotné pumpy na základní desku. Chlazení napájecí soustavy prošlo optimalizací, kdy se zvětšil průtok vzduchu a Arctic zapracoval i na nasměrování do nejvíce namáhaných částí.

Samotné chlazení procesoru si také prošlo vylepšením za účelem zvýšení efektivity. Na své si přijdou majitelé Intel i AMD čipů. Pro vlastníky Intel platformy (sockety LGA1700 a LGA1851) si Arctic připravil kontaktní rámeček snižující prohýbání procesorů. Tento přibalený rámeček navíc zvětšuje styčnou plochu a má zásadní vliv na lepší přenos tepla. V balení zároveň najdete kvalitní teplovodivou pastu MX-6 od Arcticu.

Vlastníci AMD procesoru se mohou těšit na optimalizované rozpoložení vodního bloku. Jeho střed je umístěn směrem k centru tepla. Ryzeny nejvíce topí blíže k jedné straně. Efektivní umístění vodního bloku je tedy posunuto k této pozici.

Hned po vybalení si můžete zvolit způsob zapojení vodního chlazení. Arctic dává na výběr mezi jedním kabelem, který zapojíte do základní desky. Skrze něj lze zároveň ovládat pumpa i otáčky ventilátoru. V opačném případě lze zapojit tři kabely a ovládat chlazení VRM, otáčky ventilátorů u radiátoru a samotnou pumpu zvlášť. Speciální software není potřeba, vše nastavíte třeba v Biosu.

Magazín PCTuning otestoval chladič v praxi a 240mm varianta, tedy nejmenší z nabízených, dokázala uchladit žravý Intel Core i9-13900K. Při odemčení TDP si tento čip řekl o slušných 250 W, avšak ani tak nezaskočil Liquid Freezer III. V tomto případě se verze s 240mm radiátorem chladící kapacitou vyrovnala dražším 360mm AiO chladičům.

Arctic nabízí Liquid Freezer III ve velikostech 240, 280, 360 a 420 mm. K dispozici je bílá i černá varianta s a bez podsvícení. Výběr je tedy opravdu široký. Potěší také nadstandardní záruka 6 let. Arctic tak navazuje na populární druhou generaci Liquid Freezeru ještě povedenější třetí sérií, která vylepšuje prakticky všechny aspekty. Jde tak nejen o jeden z nejlepších chladičů na trhu, ale s cenou startující pod hranicí dvou tisíc korun také o model s výborným poměrem ceny a výkonu.

Arctic slaví letos 23. výročí založení, dává až do konce května slevu minimálně 23 procent na všechny produkty prostřednictvím vlastního webu.