Need for Speed se ukazuje v ukázce ze hry

Jste fanoušky animace? Need for Speed Unbound pro vás chystá jednu vychytávku. Nejnovější titul ze závodní série vám totiž nabídne možnost na auto přidat animované efekty. Vzhled samotné hry byl navíc představen v půlminutové ukázce.

Na nejnovějším díle Need for Speed by si vydavatelství Electronic Arts mohlo zvýšit svou reputaci. Ve spolupráci s Criterion Games totiž vzniká díl s podtitulem Unbound a jedná se o ostře sledovaný díl po vcelku dobře přijatém Heatu, a tak si fanoušci všímají sebemenších změn.

Customize your style. Choose your driving effects. Get noticed.



Start with nothing and slowly push your style to its absolute limit. #needforspeed pic.twitter.com/wZv7a2B4xx - Need for Speed (@NeedforSpeed) October 11, 2022

Jednou z nejzajímavějších aktualizací je přidání animovaných prvků na vaše auto. Ty je možné vidět v nejnovější gameplay ukázce hry.

V přes půl minuty dlouhé ukázce můžeme vidět gameplay spolu se zmíněnými animovanými prvky. K tomu vývojáři vydali oznámení, ve kterém zmiňují, že bude možné animace buď úplně odstranit, nebo minimalizovat.

Need for Speed Unbound vyjde 2. prosince pro počítače via Epic Games Store a Steam, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Hra na staré generaci konzolí se neplánuje.