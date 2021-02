Nejlepší Češi ve hře CS:GO se poprvé podívají mezi světovou elitu

Nejlepší české týmy v akční počítačové hře Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) poprvé v historii dostanou šanci konfrontace se světovou elitou. Domácí mistr a vítěz Tipsport COOL Ligy postoupí do kvalifikace série BLAST Premier, která je jednou z nejprestižnějších a nejlépe dotovaných.

Vítěz devátého ročníku Tipsport COOL Ligy letos vstoupí do východoevropské části kvalifikace o postup na podzimní turnaj BLAST Premier Fall Showdown. Šampion listopadového mistrovství ČR v počítačových hrách si zajistí start v kvalifikaci na BLAST Premier Spring Showdown na jaře 2022.

"Jde o unikátní spolupráci, která svým rozsahem nemá v Česku obdoby. Ještě nikdy dříve nedostal žádný český CS:GO tým takovou příležitost, jakou mají celky v letošní sezoně. Myslím si, že organizace udělaly za poslední rok obrovský kus práce a pozvánku si rozhodně zaslouží. A český divák jenom získá," uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel agentury PLAYzone Lukáš Pleskot, který je také předsedou České asociace esportu.

Turnaje BLAST Premier v současnosti sledují diváci ze 105 zemí. "Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s PLAYzone, a nabídnout tak České republice lokalizované pokrytí našich turnajů a jejím týmům příležitost postupu do série BLAST Premier Fall Showdown. Velmi se těšíme na to, jak si povedou české týmy v kvalifikacích, a snad jeden z nich uvidíme dojít až do říjnového Showdownu," řekl výkonný ředitel společnosti BLAST Robbie Douek.

Série BLAST Premier, která je rozdělená na evropskou a severoamerickou část, každoročně vyvrcholí globálním finále s dotací milion dolarů (asi 21 milionů korun). Poslední vydání za loňský rok na konci ledna vyhrál ukrajinský esportový tým Natus Vincere.