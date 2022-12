Nejlepší základ pro váš počítač, špičkové desky Gigabyte vyhoví nejnáročnějším hráčům i tvůrcům.

Nová generace procesorů a čipsetů přináší velký upgrade. Hojně se rozšiřují rychlá rozhraní PCIe 5.0 a DDR5 RAM moduly. Abyste tyto novinky využili na plný potenciál, je potřeba stavět počítač poctivě od samotného základu, tedy od základní desky. Sáhnout můžete třeba po špičkových modelech od Gigabytu. Vyhoví totiž i tomu nejnáročnějšímu uživateli.

Gigabyte v high-end kategorii nabízí několik zajímavých modelů desek, mezi které patří pro nadšence orientovaná verze Z790 Aorus Xtreme a pro kreativce určená Z790 Aero G. Obě desky nabídnou nový čipset Z790, podporu pro PCIe 5.0, DDR5, řadu M.2 slotů a samozřejmě kompatibilitu s novými procesory Intel Core 12. a 13. generace.

Gigabyte Z790 Aorus Xtreme se vyznačuje opravdu rozsáhlou řadou špičkových specifikací. Pro začátek tato deska podporuje DDR5 RAM s rychlostí až 8000 MT/s. Pokud aktuálně vlastníte počítač s DDR4 moduly, jejich frekvence je s velkou pravděpodobností sotva poloviční. Osadit přitom můžete až 4 moduly s celkovou kapacitou 128 GB.

Nešetřilo se ani u návrhu samotné PCB, která má 8 vrstev. Napájení obstarává kvalitně chlazená kaskáda s Fins-Array třetí generace pokrytá NanoCarbon vrstvou. Tento materiál nalezneme také u zbytku PCB, Gigabyte takto chrání tištěné spoje a celou základní desku, aby vám vydržela déle.

Kompletní napájecí kaskáda má rozvržení fází 20+1+2 a poskytuje až 105 A na jednu fázi. U Heatpipes umístěných okolo napájení nalezneme nové efektivnější teplovodivé podložky. Taktování procesoru tak nebude představovat žádný problém a frekvence můžete hnát na opravdu mezní hodnoty.

Díky osazení nových procesorů a čipsetu přichází řada také na rozhraní PCIe 5.0. V této specifikaci na desce naleznete x16 slot, který využijete na osazení grafické karty. Samozřejmě je tento slot napojený přímo na procesor. S čipsetem pak komunikují další dva PCIe x16 sloty, kam můžete umístit třeba záznamovou kartu.

U paměťových modulů můžete využít až nadstandardních pět M.2 slotů. Jeden z nich nabídne PCIe 5.0 a zbylé stále nadprůměrně rychlé PCIe 4.0 rozhraní. Pokud by vám tato opravdu velká nálož úložiště nebyla dostatečná, lze využít i čtyři SATA konektory. Nechybí samozřejmě podpora pro RAID u SATA i NVMe úložišť.

Gigabyte si navíc připravil jednu specialitu. Jde o EZ-Latch Plus systém, který ulehčuje výměnu NVMe disku a grafické karty. Pokud jste někdy v počítači měnili tyto komponenty, víte, že jejich montáž není tak snadná, jak se zdá. U NVMe disků odpadá složité přitisknutí disku ve slotu a šroubování. V tomto případě stačí disk prostě zacvaknout na místo. Uvolnění je podobně snadné, jen otočíte malou páčkou na desce.

V případě grafické karty bývá vysunutí ze základní desky obtížnější. Platí to dvojnásobně při růstu rozměrů dnešních grafik. Pomocí EZ-Latch Plus ale stačí zmáčknout tlačítko na základní desce a grafická karta se odjistí. Výměna této klíčové komponenty nebyla nikdy jednodušší.

Dalším originálním prvkem se stal LCD displej umožňující kontrolovat v reálném čase teploty a takty. Pro nadšence do tunění počítače je připravena také funkce Q-Flash Plus. Bios desky tak lze updatovat i bez osazení procesoru, pamětí a grafiky. Své úpravy můžete jedním tlačítkem vymazat, pokud by se třeba taktování nepovedlo a počítač nechtěl bootovat.

Nakonec zde máme konektorovou výbavu opět bez kompromisů. Zadní panel nabízí hned deset USB-A 3.2, dále dva Thunderbolt 4 konektory a dvojici ethernetových portů. Jeden z nich nabídne až 10 Gb/s, druhý pak 2,5 Gb/s. Ideální, pokud máte lokální síťové úložiště. Tyto rychlosti jsou také zárukou do budoucna. Samozřejmě nechybí ani Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 nebo velmi dobrá zvuková karta s ESSential HEX USB DAC.

Nadšenci s Gigabyte Z790 Aorus Xtreme rozhodně neudělají chybu. Pro kreativce je ale určen malinko jiný kousek. Z790 Aero G už na pohled vypadá elegantněji, přesto špičkovými specifikacemi nešetří.

Základem je opět socket LGA1700 pro procesory 12. a 13. generace od Intelu. K tomu se pojí podpora pro DDR5 RAM o rychlosti až 7600 MT/s. Na desce opět nalezneme jeden PCIe 5.0 x16 slot a další dva x16 sloty s rozhraním PCIe 4.0 a 3.0.

Nechybí pětice M.2 slotů a podpora pro RAID 0, 1, 5 a 10. Úložiště si tak můžete nakonfigurovat podle svých konkrétních potřeb. Konektorová výbava zahrnuje velké množství USB-A portů. Na zadní straně jich konkrétně naleznete osm a rychlé USB-C 3.2 Gen 2x2 lze vyvést i do předního panelu. Praktické řešení například při zapojení rychlého externího disku.

Pokud pracujete s daty na lokální síti, přijde vhod také 2.5 Gb/s ethernet. Zajímavostí je pak Visionlink, umožňující skrze USB-C přenášet napájení, video a USB signál. Grafický tablet tak zapojíte pomocí jednoho kabelu.

Opět nechybí EZ-Latch Plus systém nebo Q-Flash Plus funkce pro snadné nahrání Biosu. Gigabyte se soustředil také na audio. Špičkový zvukový přednes zajistí Realtek ALC1220-VB kodek.

To vše zabalené v úhledném bílém designu rozvaděčů tepla. Tato deska se stane středobodem každé sestavy určené na kreativní práci, ať už je váš obor jakýkoliv. Od 3D renderování po střih videa. Gigabyte Z790 Aero G vám poskytne špičkový základ k jakékoliv digitální tvorbě na roky dopředu.