Největší esportová liga je zpět! Sazka eLEAGUE startuje v neděli.

Sazka eLEAGUE jako největší domácí esportová liga rozdá letos na prizemoney 4 000 000 korun. V druhé části sezony se chystá velké finále na herním festivalu For Games. CHybět nebude atraktivní stage ani program pro tisíce fanoušků nejen esportu, kteří se na vrchol soutěže, stejně jako loni, chystají.

For Games se uskuteční na začátku října na pražském výstavišti v Letňanech. Na programu je atraktivní show se zážitky nejen pro fanoušky esportu. "Je to teprve náš druhý ročník, kde budeme mít finále na velké stage před velkým publikem. Po úspěšném loňském For Games posouváme laťku zas o něco výš. Hráči i diváci si to určitě zaslouží,” říká Head of esports CNC Filip Štěrba.

Na zmíněném festivalu vyvrcholí nejpopulárnější soutěž Sazka eLEAGUE CS:GO, kde čeká na vítěze prizemoney 500 000 korun. "Jdeme si pro to," slibuje hráč David Bílý, který se na začátku roku postaral o přelomovou událost v domácím esportu, když za více než milion korun přestoupil do organizace SINNERS.

Na říjnové finále ale vede dlouhá cesta, předchází jí sedm kol základní části, kde se týmy poperou o možnost postoupit právě na finálový event. Všechny hrací dny můžete sledovat na https://www.twitch.tv/eleaguecz.

Více zápasových dnů a zábava se Sazka Fantasy

Letos poprvé v historii Sazka eLEAGUE budou živé přenosy ze zápasů rozdělené do dvou víkendových dnů. Konec únavných několikahodinových streamů! Vybrat si fanoušci mohou dle zápasů, které je budou zajímat. V sobotu i v neděli zprostředkuje liga vždy dva a dva zápasy. Navíc čekají fanoušky dvě kola, kdy se živě odehrají zápasy ve středu a ve čtvrtek. Inspirací se staly sportovní soutěže, jako například fotbalová liga, která je rozdělena v rámci kola také do více hracích dnů.

Fanoušci Sazka Fantasy si na své přijdou v esportu i v druhé půlce sezony. "V rámci Sazka Fantasy jsme otevřeli soutěž, ve které mohou fanoušci skládat své soupisky z oblíbených CS:GO hráčů, kteří hrají Sazka eLEAGUE,” říká Ondřej Kvarda, esport specialista Sazky.

Na fanoušky her čekají také soutěže ve hrách Dota 2, PUBG, FIFA nebo League of Legends. "Summer Cup osvěžil rok s League of Legends, komentátoři sem tam rádi změní prostředí a to virtuální mě letos opravdu bavilo,” uvedl milovník herního titulu League of Legends a známý influencer Xnapy.

Kompletní průběh Sazka eLEAGUE a další esportové informace najdete na www.SazkaeLEAGUE.cz