Netflix plánuje filmovou adaptaci BioShocku

Série BioShock se dočká hrané filmové adaptace z dílny Netflixu. Na tvorbě se budou podílet i vývojáři her ze studií 2K a Take-Two. Produkci by mělo zařídit studio, které stojí například za The Lego Movie.

Herní sérii BioShock asi nemusíme představovat. Po celém světě se totiž prodalo dohromady 39 milionů kopií původního hry, dvojky a dílu Infinite. Kombinace steampunku, dystopické a vizionářské budoucnosti zanechala stopu v srdcích mnoha hráčů. Nyní konečně dojde i na filmovou verzi.

Hraný film vzniká pod křídly Netflixu a na natáčení budou dohlížet 2K a Take-Two Interactive Software. Výkonný ředitel Take-Two Strauss Zelnick okomentoval oznámení takto: "Jsme nadšeni, že Netflix sdílí naši vizi a oddanost značce BioShock, kterou zbožňují miliony fanoušků po celém světě."

Studio Cloud Chamber zároveň aktuálně pracuje na pokračování této série. O samotném filmu toho jinak moc nevíme. Režiséra ani scenáristu zatím snímek nedostal. O produkci se postará Vertigo Enterainment (Doctor Sleep, It CHapter Two, The Lego Movie).

Jeden film ze světa BioShocku už vznikal krátce po vydání první hry. Režie se ujal Gore Verbinski, známý díky Pirátům z Karibiku. Universal Studio ovšem projekt předčasně ukončilo. Tak snad to tentokrát vyjde.