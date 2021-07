Netflix údajně připravuje Dragon Age seriál

Rozmach seriálů založených na videoherní, případně pak knižní předloze pokračuje. Po Zaklínačovi a The Last of Us by se měla dočkat také série Dragon Age.

Jen málo her má takové předpoklady ke vzniku seriálu jako právě Dragon Age. Známé RPG od BioWare disponuje celou řadou postav, které by v seriálu mohly vyniknout. Autoři navíc nejsou tolik svázáni příběhem, ten si totiž při každém průchodu upravují hráči svými rozhodnutími a volbami.

Podle dostupných informací vznikne seriál na motivy Dragon Age u Netflixu, přičemž počáteční práce již začínají. Ohledně obsazení ani námětu toho zatím moce nevíme. Svět Dragon Age obsahuje velké množství hrdinů a bohatý svět s řadou příběhů, je tak z čeho vybírat.

Zatím nejsou známy ani informace o stylu seriálu. Může tak jít o hranou verzi, případně animovaný seriál. Snad se brzy dočkáme alespoň oficiálního potvrzení. Na podobný seriál jistě mnoho fanoušků herní série čeká. Možná bychom se následně dočkaly seriálu ze světa Mass Effectu, který rovněž pochází od vývojářů s BioWare.