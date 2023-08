NHL 24 přinese zásadní změny v ovládání a systém přihrávek

Jak jsme již psali v nedávném článku, EA zveřejnil včera v 17 hodin plánované video s prvními informacemi o NHL 24. Největší novinkou bude přepracované ovládání společně se systémem únavy a tlaku v útočném pásmu.



Hra vyjde 6. října na PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. Společně s tím budou tradičně k dispozici dvě verze. Standardní edice vás vyjde na 1 649 korun pro konzole předchozí generace a 1 899 korun na next-gen. Druhou možností je tzv. X-Factor edice, která nabídne za 2 599 korun verze pro obě generace zmíněných konzolí a bonusy v podobě předběžného přístupu do hry o 3 dny, HUT points do hry, za které můžete otevírat balíčky v režimu Hockey Ultimate Team, exkluzivní kartu Cale Makara (hodnocení 85) nebo balíček ikon.

Největší novinkou bude přepracované ovládání, které nabídne více možností v přihrávání. Vždy se určoval směr přihrávky analogovou páčkou, ale od NHL 24 se nad hlavami hráčů objeví příslušné tlačítko, po jejichž stisku bude putovat puk právě k nim. Ve videu je vše názorně zachyceno, spolu s informací, že pokud vám systém vyhovovat nebude, může se samozřejmě v nastavení vrátit k tomu původnímu.

Další obrovskou novinkou, kterou EA prezentuje je přepracovaný systém únavy a tlaku v útočném pásmu. Do hry přibude velký ukazatel položený přímo na ledě, který signalizuje, jak vzrůstá tlak útočícího týmu. Pokud se kruhový ukazatel vyplní, může tým po dobu 30 sekund nebo přerušení hry využít bonusů, plynoucích z toho, že jsou bránící hráči včetně brankáře unavení. Poté vzrůstá pravděpodobnost vstřelení branky nebo alespoň nebezpečné střely, což by mohlo ovlivnit samotnou hratelnost. Z druhé strany, tzv. Exhaust Engine se stará také o spuštění nových unavených animací zákroků brankářů na zemi či vleže, které nepůsobí vůbec špatně. Pokud rádi hrajete kariéru za brankáře, vývojáři přepracovali jeho ovládání.

Vývojáři se ve velkém měřítku zaměřili na střety hráčů. Pokud protihráče netrefíte, pravděpodobně ho už nebudete schopni dojet, zároveň ho ale můžete alespoň trochu pošťouchnout a zabránit počátku útočné akce. Soupeře můžete poslat hitem na střídačku nebo s ním také rozbít plexisklo! Pokud zůstaneme pouze u animací, vývojáři slíbili nové oslavy gólů a celkově znovu vylepšenou grafiku, byť právě tohle zmiňují pouze na oficiálním webu a nedoplňují žádné detaily ve videu.

Zmínka pak musela přijít ohledně nejhranějšího módu v NHL a to Hockey Ultime Team, který se už v minulém ročníku dočkal propojení se ženským hokejem. Můžete se těšit na crossplay, který propojuje next-gen konzole PlayStation a Xbox. Crossplay byl přítomný od prosince v minulém ročníku, ale měl jisté mouchy a většina hráčů, společně semnou, si crossplay možnost vypínala, z důvodu zhoršeného herního požitku, který crossplay přinášel. EA slibuje, že by tímto mohl klesnout čas nutný na spojení s dalším hráčem a trvanlivost titulu by tím mohla být mírně prodloužena. Ve hře nebude klasicky chybět ani mód World of Chel.