No Man’s Sky slaví 5 let od vydání dalším novým obsahem

Cesta titulu No Man’s Sky se nejspíše zapíše do historie videoherního průmyslu. Při vydání šlo o jednu z nejhůře hodnocených her, nyní je situace zcela opačná.

V roce 2013 spatřil světlo světa trailer na hru No Man’s Sky od Hello Games. V srpnu 2016 pak došlo k plnému vydání hry, která slibovala opravdu hodně, ovšem splnila jen málo. Nevole komunity byla zjevná, většina hráčů měla totiž velká očekávání a na hru se těšili. Bohužel řada klíčových funkcí chyběla. No Man’s Sky nemělo například multiplayer. Vývojáři mohli v té době hru pohřbít, případně nabídnout pár aktualizací a jít dále. Přišlo ale něco, co nemá v herním průmyslu obdoby.

Jak je z videa výše vidět, No Man’s Sky se konstantě rozrůstalo o jednu aktualizaci za druhou. Pět let od vydání zde máme titul, který nabízí mnohem více než při samotném vydání. Vývojáři přitom nesáhli po placeném obsahu. Ve hře nenalezneme loot boxy, placená DLC a podobný prémiový obsah. Hra se z PC a Playstationu 4 dostala také na Xbox One a ke konci minulého roku i na nové konzole. Vývojáři přidali podporu DLSS od Nvidie, obří vesmírné koráby, komunitní prvky i příběhové odbočky.

Další aktualizace ponese název Frontiers, a ačkoliv její obsah zatím neznáme, jistě se máme na co těšit. Vzhledem k dosavadním updatům je jasné, že i tento bude pro hráče zdarma.