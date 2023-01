Nová hra Spongeboba v kalhotách v ukázce.

Spongeboba v kalhotách zná snad každé malé dítě. Postava, která žije na dně moří, dostala už spousty dílů seriálů, několik filmů a v roce 2020 i hru s názvem SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated. Jednalo se o předělávku původního titulu. Nyní vývojáři vyvíjejí pokračování a odhalují datum vydání.

Vývojáři ze studia Purple Lamp mají na svém účtu několik her, mezi které patří například Sea of Thieves či SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated. Nyní ve spolupráci s THQ Nordic pracují na nové hře.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake by měl do velké míry navazovat právě na předchozí díl. Uvidíme tak staré známé postavy jako sépii Sépiáka, veverku Sandy, hvězdici Patricka a další oblíbence z univerza této hranaté houby.

Titul je 3D plošinovkou se základními prvky soubojů, dobrým humorem a pěknou grafikou. Vývojáři lákají na několik map a rozšíření příběhu, které seriál nenabízí.

Vyšla také nová ukázka, která dává vědět datum vydání. To je naplánováno na 31. ledna pro PC skrz Steam, PlayStation 4 a Xbox One. Nezapomíná se ani na Nintendo Switch, přičemž konzole nové generace hru spustí skrz zpětnou kompatibilitu.