Nová Mafie byla oficiálně oznámena.

Legendární česká hra MAFIA od studia Illusion Softworks (později 2K Czech) vyšla přesně před dvaceti lety. V České republice se nenajde asi nikdo, kdo by o hře někdy neslyšel. Protože tak důležité výročí se musí nějak oslavit, momentální vlastníci série oznámili zajímavou novinku.

Mafie je prostě legenda. Je to jedna z mála her, na kterou jsme v Česku opravdu pyšní. A také máme být na co. Série se kromě tuzemska uchytila i v zahraničí a vedla od původní hry až k předělávce prvního dílu. Mezitím značku dostali ve studiu Hangar 13 a vykopli ne zrovna sympatickým třetím dílem, který byl notně kritizován.

Před několika měsíci se začalo spekulovat, že se chystá nový díl, který nás zavede na Sicílii ještě před jedničku. Spekulace potvrdil oficiální účet na Twitteru studia 2K. Na platformě došlo k oznámení, že nová Mafie je skutečně na cestě!

Work has started on an all-new Mafia project



Before we dive into the future, please join us with a trip down memory lane in Mafia's 20-year history 🚕 #Mafia20



➡️ https://t.co/VxW48hExpV pic.twitter.com/dcgF2igEAb - 2K (@2K) August 29, 2022

Nejnovější díl tak někdy vyjde. Vývojáři zatím nechtějí prozradit, kdy se tak stane. Co ale prozradili je, že vydávají rozhovor s vývojáři, který je dostupný i v češtině. Hosty byli vývojáři Roman Hladík, Tomáš Hřebeček a Alexander Cox.

Přestože tak nevíme, kdy Mafia 4 vyjde, vůbec to nevadí. Vývojáři totiž mají dost času na to, přinést nejlepší možný výsledek. K oslavě dvacetiletého výročí si na Steamu od 1. do 5. září můžete vyzvednout první díl úplně zdarma.