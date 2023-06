Nové Assassin’s Creed bude menší, titul dohrajete za pár hodin

Ubisoft se rozhodl, že se s nadcházejícím dílem Assassin’s Creed vymění koncept rozsáhlého RPG za menší adventuru, jako tomu bylo u prvních dílů. Rozloha mapy bude menší a herní doba razantně klesne.

Podle posledních informací z pořadu Easy Allies, kde se diskutovalo s tvůrci hry, by mělo dějiště dílu Mirage rozlohou odpovídat Paříž v Unity. Bagdád, kam se s hlavní postavou v říjnu vydáme, tak rozhodně nebude rozsáhlý po vzoru dílů z minulých let.

Hra by navíc měla nabídnou i vizuální filtr připomínající první díl. Mirage tak opravdu bude hrát na notu nostalgie.

We are excited to announce that Assassin’s Creed Mirage will include as an option a nostalgic visual filter inspired by the desaturated blue/gray color palette from the first AC game. #AssassinsCreed pic.twitter.com/DZkzv9uaEb