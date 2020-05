Nové Elder Scrolls nevyjde v dohledné době

Je tomu téměř devět let, co vyšel poslední díl The Elder Scrolls s podtitulem Skyrim. Šestý díl byl ohlášen, ale studio pracuje na jiné hře.

V červnu roku 2018 jsme se na konferenci E3 v Las Vegas dočkali oficiálního ohlášení pokračování série The Elder Scrolls. Předchozí díly, jak Oblivion, tak Skyrim, jsou velice oblíbené a přinášejí hodiny zábavy i léta po vydání. Dva roky od oznámení jsou ale dlouhá doba a devět let od posledního dílu také. Fanoušci tak netrpělivě vyhlížejí informace o šestém pokračování této série.

Se špatnou zprávou přišel nedávno viceprezident herního studia, Pete Hines.

Na twitteru se nechal slyšet, že se hry dočkáme až po vydání titulu Starfield. Jenže ani o něm moc veřejnost neví. Dle Peta se více informací dozvíme v příštích letech.

Na nové The Elder Scrolls pro současnou generaci konzolí můžeme zapomenout, a i vydání v průběhu příštího roku je velmi nejisté.