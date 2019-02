Nové Far Cry přináší hráčům barevný postapokalyptický svět, recenze jsou ale vlažné

Ve stejný den jako očekávané Metro Exodus vyšel také nový díl série Far Cry. Jmenuje se New Dawn a opět jde o odbočku, byť hra navazuje na Far Cry 5 z minulého roku.

V pátek se na pulty obchodů nedostalo pouze vyhlížené Metro Exodus, ale také nové Far Cry New Dawn, které zmiňované Metro poměrně zastínilo. New Dawn nepředstavuje přímé pokračování, nýbrž experimentální odbočku, jako byly díly Blood Dragon a Primal.

Příběh ovšem tvůrci dokázali navázat na Far Cry 5. Novinka nás tak opět bere do Montany, ovšem o 17 let a jednu jadernou válku později. Svět je tak náležitě proměněný a veškerý řád zmizel.

Přeživší terorizuje frakce Highwaymen, kterou vedou dvě nelítostná dvojčata. Hráči se tak musí této hrozbě postavit a za pomoci spolubojovníků si vybojovat místo v postapokalyptickém světě. Hrát můžete rovněž s kamarádem v režimu spolupráce.

Nové Far Cry je v recenzích hodnoceno kladně, ale průměrné skóre se pohybuje "pouze” nad 70 body pro všechny verze. Často je vytýkán nedostatek inovací či nevyužitý potenciál postapokalyptického zasazení. Hráči čekající další Far Cry ve stylu předchozích by ale zklamáni být neměli. Kromě toho se hra prodává se sníženou cenovkou.

Far Cry New Dawn vyšlo pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.