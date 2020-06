Nové hry na Playstation 5 jsou zde

Sony krom samotné konzole představilo i celou řadu her. Jde o úplné novinky i zajeté herní série.

Začněme u pořádné komiksové akce. Ve Spider-Man: Miles Morales se obléknete do pavoučího obleku a budete skákat podél mrakodrapu v New Yorku. Minulý díl Spider-Mana sbíral jedno ocenění za druhým a nový díl, který dorazí ještě letos může na úspěch předchůdce navázat.

Pro závodní nadšence je pak určeno pokračování legendární série Gran Turismo 7.

Mezi oddechové hry z dílny Sony rozhodně patří Little Big Planet. Sackboy se vrací i na Playstation 5 ve hře Sackboy A Big Adventure.

Nezapomnělo se ani na dvojici Ratche a Clank. V jejich novém dobrodružství s podtitulem Rift Apart budeme cestovat mezi dimenzemi.

Fanoušci Horizon Zero Dawn se dočkají nového dílu s názvem Horizon Forbidden West.

Nový díl hororové série Resident Evil Village dorazí příští rok.

Vrací se také agent 47 v pokračování série Hitman.

Starší Demon's Souls si projde kompletní předělávkou.

Na PS5 dorazí také například GTA 5. Vlastníci hry na PS4 dostanou tento titul na nové konzoli zdarma. Nyní ale k novým hrám, o kterých toho ještě moc nevíme. Začneme s Project Athila, hrou s důrazem na příběh a akci od studia Square Enix.

Další novinkou je SolarAsh. Stylizovaná hra, která bude poutat zejména na grafické pojetí a příběh

Herní studio Bethesda si připravilo velice zajímavou hru Deathloop ve které budeme opravdu hodně často umírat.

Her bylo samozřejmě mnohem více. Sony ukázalo novou sportovní simulaci NBA 2K21, novinku Little Devil Inside a i několik roztomilých her, jako Astro's Playroom a Bugsnax. Cestování vesmírem pokryje titul JETT: The Far Shore.

Krátký mix celé akce naleznete zde. Kompletní záznam v angličtině je k dispozici ve videu níže.