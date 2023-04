Nové informace o Mafii 4 naznačují multiplayer a stealth prvky

Série Mafia se s příštím dílem přesune do období před jedničkou. Prozkoumáme život Dona Salieriho, majitele slavného baru. Nové pracovní inzeráty odkrývají další podrobnosti.

Studio Hangar 13 podle inzerátů hledá tvůrce pro umělou inteligenci postav, se kterými budou hráči interagovat. Zmíněno je také navrhování bojových a stealth mechanik. Plížení kolem nepřátel se vyskytovalo i ve starších dílech, ale pouze v omezené míře.

Další volná pozice pro Senior Systems Designera má za cíl najít člověka, který by mimo jiné měl zkušenosti s tituly pro více hráčů. Mohlo by to znamenat, že Mafia 4 nabídne multiplayer? Těžko říct, u inzerátu totiž není zmíněná hra.