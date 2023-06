Nové informace o The Sims 5, zveřejněny první záběry z prototypu hry

Společnost Electronic Arts na oficiálním Youtube účtu The Sims vydala svůj klasický formát Behind The Sims, ve kterém představují novinky z právě vydaných rozšíření a dalších inovací z vývoje hry. V nově vydané epizodě se dostalo i na odhalení prototypu projektu Rene, tedy nového dílu The Sims 5.

V závěrečné části videa tvůrci odhalili několik záběrů přímo ze hry. Nejprve byl k vidění hodně abstraktně načrtnutý prostor náměstí, ve kterém se ale nepohybovali simíci, nýbrž objekty bez modelu a bez textury. Poté už jsme dostali komplexnější pohled do vývoje. Autoři odpovědní za vizuální efekty a animace představili design několika bytů pro simíky, které překypují dekoracemi a působí hodně věrohodně.

Ve hře The Sims 5 se pravděpodobně dočkáme i nějakých novinek oproti minulému dílu. Kromě téměř jistých vylepšení v oblasti grafiky se nabízí například ještě detailnější tvorba simíků a jisté rozšířenější možnosti v režimu stavby. Podle nedávno uniklých záběrů to navíc vypadá tak, že při zařizování obydlí simíků budeme mít k dispozici nábytek či doplňky vytvořené fanoušky. Kromě již tradiční úpravy vzorů a barev je možné např. různé doplňky zvětšit či zmenšit nebo změnit jejich tvar.

Projekt Rene nabídne sólo, ale i kooperativní hraní napříč podporovanými zařízeními. Samotné The Sims hry nikdy neobsahovaly multiplayer. Tvůrci však upozorňují, že nepůjde o MMO, kde sdílíme jeden herní svět se spoustou dalších hráčů a multiplayer bude čistě dobrovolnou záležitostí. Sdílet vybraný svět zde budeme moci jen s vybraným týmem hráčů.

The Sims 5 ještě nebylo oznámeno. Také se silně hovoří o tom, že by hra mohla být free-to-play. Během letošního roku bychom se však mohli dočkat oficiálního představení hry.