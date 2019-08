Nové Need for Speed bude o honičkách s policí a tuningu, vyjde v listopadu

Vydavatel Electronic Arts také na letošní rok chystá nové Need for Speed. Aktuálně zveřejnil první trailer a prozradil první detaily.

Značka Need for Speed patří mezi největší stálice na herním trhu, letos slaví 25. narozeniny a čerstvě představený díl Need for Speed Heat bude již 26. pokračováním. Na starost ho dostalo studio Ghost Games, které začalo na sérii pracovat s dílem Rivals v roce 2013, potom připravilo Need for Speed z roku 2015, které nemělo podtitul a na svědomí má rovněž Payback z 2017.

O novém dílu Heat zatím tvůrci ani vydavatel moc neřekli. Bude v něm ale figurovat policie, noční závodění a rovněž propracovaný tuning. Kromě toho je slíben důraz na příběh, tomto ohledu ale předchozí díly moc nebodovaly. Třeba se to letos zlomí.

Zatím první vydaný trailer slouží spíše jako úvod hry do tematiky hry a moc toho neprozrazuje. Již za pár dnů ale tvůrci na veletrhu Gamescom 2019 ukáží první herní záběry.

Need for Speed Heat vyjde letos 8. listopadu pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.