Nové Playstation Plus předplatné bude dostupné v červnu i s možností streamování starších her

Sony odhalilo konkrétní plány se spuštěním třech nových předplatných pro konzole Playstation. V Evropě dojde ke spuštění 22. června a Česká republika i Slovensko se dočkají možnosti streamování her.

Nové předplatné bude rozděleno do třech kategorií lišících se nabídkou her a cenou. Základní Playstation Plus Essential nabídne vše, co dosavadní PS Plus. To zahrnuje možnost hrát online, dvě hry zdarma každý měsíc a slevy v obchodě. Za měsíc předplatného dáte 8,99 euro, čtvrtletně 24,99 euro a ročně 59,99 euro.

PS Plus Extra nabídne navíc přes 400 her pro PS4 a PS5, které si lze stáhnout přímo do konzole. Toto předplatné bude stát 13,99 euro měsíčně, 39,99 euro za čtvrtletí a 99,99 euro za rok.

Největší novinkou je ovšem PS Plus Premium zahrnující dalších 340 her nad rámec Extra varianty. Jde o PS3 hry, které půjde hrát skrze online streamování. Dále PS2, PS1 a PSP hry, z nichž některé lze stáhnout do konzole, jiné budou dostupně přes streamování obsahu.

Právě streamování Playstation her u nás doposud nebylo k dispozici a spekulovalo se, zda Sony tuto službu nabídne. Nakonec se tomu tak stane v České republice i Slovensku. Streamování bude dostupné na konzolích PS4, PS5 i počítačích. Zákazníci platící si za Premium navíc získají možnost vyzkoušet si některé další hry před jejich zakoupením.

Nejdříve se nových předplatných dočká Asie (mimo Japonska), a to 23. května. V Evropě bude služba dostupná od 22. června letošního roku.