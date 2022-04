Nové rozšíření pro World of Warcraft se představí 19. dubna, spekuluje se o dracích.

Blizzard připravuje speciální event, kde představí novou expanzi pro legendární MMORPG World of Warcaft. Mělo by jít o začátek nové éry.

Online událost se uskuteční 19. dubna od 18.00. Blizzard popisuje pokračování děje jako novou éru, ve které nahlédneme do hlubin válkami ztrápeného lidu Azerothu a čím si po Shadowlands ještě projdou.

Podle oficiální zprávy Shadowslands expanze zažehla v tvůrcích hry jiskru vyprávějící příběh tohoto světa. Od beznadějných hlubin Maw až po pláně Zereth Mortis, přináší Shadowlands svět konflikt hrdinů konfrontujících síly, které by mohly zničit rovnováhu mezi životem a smrtí. Konec tohoto příběhu je počátkem toho, co čeká hrdiny Azerothu.

One week to go. ⚔️



The Expansion Reveal Event kicks off April 19.



📜 https://t.co/5UCeI4dfNA pic.twitter.com/t657u7Xbyn