Novou sezónu závodů Virtual GP odstartuje italská Imola

První závody se pojedou v sobotu 28. března a tradičně se můžete těšit na živý přenos. Druhý závod bude hodnotit americká Daytona.

Ani letošní rok nepřijdou fanoušci Mercedes-Benz Virtual GP šampionátu o pravidelné závody. Nový ročník otevře závod na italské trati Imola a to tuto sobotu 28. března od 12.00.

Druhý závod odstartuje ve stejný den v 15.00 a na závodníky bude čekat americká Daytona. Kvůli aktuální situaci se závod nepojede v pražském studiu, ale každý závodník bude soupeřit ze svého domova.

Největší novinkou pro letošní sezónu je přechod na populární simulátor iRacing, který využívá celá řada světových soutěží a v poslední době také reálné závodní série. V době pauzy způsobené epidemií koronaviru se na iRacing spoléhají i reálné šampionáty jako NASCAR, IndyCar nebo IMSA, což je jen dalším důkazem, jakou důvěru má celý svět právě v tento simulátor.

Úvodní dva závody sezóny se měly konat právě v tuto sobotu v našem pražském studiu, s jezdci na místě, ale to samozřejmě není možné. Závody se tak přesouvají do online světa, ale formát týmových posádek a střídání jezdců za volantem zůstává stejný. Pojede se na 60 minut, a to s vozy Mercedes-AMG GT3.

Vůbec poprvé se letos pojede bez Michala Šmídla, naopak nečekaný návrat ze závodnického důchodu oznámil Martin Štefanko, který opět pojede za stáj Benzina ORLEN. Ve startovním poli najdeme nějaká stará známá jména, ale také řadu nováčků, a to i z řad týmů.

Podrobnosti k druhému závodu naleznete na oficiálním webu šampionátu.

Živý přenos bude kromě YouTube možné sledovat také na Facebook stránce Virtual GP nebo na Twitch kanálu Virtual GP.