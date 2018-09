Nový český twitch kanál nabídne spoustu zábavy hráčům a také fanouškům hardware

Internetový obchod CZC.cz určitě znáte, ale možná nevíte, že jsou to geekové stejně jako my. A nyní si pro komunitu hráčů přichystali parádní novinku.

CZC spouští vlastní kanál na Twitch.tv, kde bude probíhat zajímavý program s různými osobnostmi českého internetu. O bohatost programu se postarají streameři z různých odvětví, takže si každý nadšenec do her najde to svoje.

Máte rádi klasické hraní nejnovějších titulů? Preferujete raději profesionální hraní online her nebo byste si naopak rádi odpočinuli u kreativního streamu? Chcete vidět, jak se s vaší oblíbenou hrou popasuje "gamer girl"? Posloucháte rádi dojmy z her nebo hardwarových novinek ve formě podcastů?

Ať už preferujete cokoliv z výše uvedeného, můžete se těšit také na různé soutěže o produkty od CZC.cz, showmatche mezi známými osobnostmi, turnaje, do kterých se můžete také zapojit a mnoho další zábavy.

Které známé tváře vás budou na kanále Twitch.tv/CZCtv pravidelně vítat a co od nich můžete čekat?

Ladies Gaming

Správná hráčka umí s klávesnicí a myší pořádné divy. Přesvědčit se o tom můžete během programu, který povedou tyto slečny.

Verunda : Známá česká Dotařka se určitě naučila spoustu zajímavých strategií na letošním turnaji The International, kde se byla podívat. Pro fanoušky MOBA her bude její stream ta správna volba.

Mescudy : Specialistka na hry od Blizzardu. Máte rádi World of Warcraft, Hearthstone nebo třeba Overwatch? Zapněte si její program.

Moonicka : Game, sleep, repeat. Takové je moto téhle slečny se slabostí pro FPS hry.



Ellienka: Pokud vám už píská v uších z bitevní vřavy nebo se vám vaří mozek z logických her, můžete si přijít odpočinout na kreativní stream Ellienky, která kreslí známé herní postavy. Třeba se i něco přiučíte.

PUBG/FORTNITE

Battle Royale hry v současnosti určují tempo herního světa, takže nesmí chybět ani na programu

TheCobra : Specialista na PlayerUnknown's Battlegrounds. Máte-li chuť na kuřecí večeři, nenechte si ujít tenhle stream.

Artix: Nejsledovanější hrou současnosti - Fortnite Battle Royale - vás bude provázet Artix. Scrimmy, turnaje a spousta známých tanečků vás čeká na jeho streamu.

CS:GO/LoL

Nesmíme zapomínat ani na staré klasiky. Hry, které můžeme zařadit mezi základní pilíře onlinovek, budou mít na starosti Deethane a Xnapy.

Xnapy : Známý hráč a komentátor League of Legends má spoustu zkušeností s nejhranější MOBA hrou a určitě se o ně s vámi rád podělí.

Deethane: Youtuber, streamer a občasný rapper Deethane se s vámi pokusí zneškodnit či naopak úspěšně odpálit bombu v Counter Strike: Global Offensive. A možná zabrousí i do League of Legends.

Hrej s Martinem Rotou

Nejnovější herní pecky ale i staré a osvědčené hry - takový bude program streamu, kterým vás provede youtuber Martin Rota, kterého všichni určitě dobře znáte.