Nový Zaklínač bude počátkem ságy

Polský CD Projekt RED po nepříliš úspěšném vydání Cyberpunku 2077 na vývoj her nezanevřel. Naopak, v následujících letech chystá hned několik projektů. Nový dodatek pro zmíněný Cyberpunk, jak ale jeho ředitel nedávno odhalil, dokonce i další díly ze světa Zaklínače.

Zaklínač od polského spisovatele Andrzeje Sapkowského je celosvětově uznávané dílo. Přeloženo bylo do několika jazyků, včetně češtiny či angličtiny. Vzhledem k jeho popularitě vznikl seriál od Netflixu, několik komiksů a spousty let dozadu vyšel i první díl herní ságy, který byl dokonce s českým dabingem!

