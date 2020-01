Obchod Epic Games Store bude štědře rozdávat hry také letos

Studio Epic Games potvrdilo, že bude v týdenním rozdávání her pokračovat po celý rok 2020. To znamená více než padesátku her zadarmo.

Věci zdarma jednoduše táhnou. Studio Epic Games pomocí her zdarma úspěšně propaguje svůj digitální obchod Epic Games Store a zatím v tom nehodlá přestat.

S příchodem nového roku studio potvrdilo, že aktuální rozdávání her na týdenní bázi bude fungovat také celý tento rok. To znamená, že se hráči mohou těšit minimálně na 50 další her zdarma pro rozšíření knihovny.

Jelikož Epic Games Store dost často rozdává dvě nebo i více her v jednom týdnu, bude celkový počet pravděpodobně ještě mnohem větší.

Od svého spuštění přes více než rokem rozdal obchod zatím přes 73 her. Aktuálně je k mání bojovka Sundered.