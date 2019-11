Obchod Epic Games Store nabízí nové hry zdarma

Jako vždy máte týden na přidání nových her na účet. Potom je vystřídá aktualizovaná nabídka.

Epic Games dále pokračuje v rozdávání her přes svůj digitální obchod. Nová nabídka je aktivní od dnešního dne a potrvá tradičně týden, takže čas na přidání her na účet je do 14. listopadu.

Aktuální hry zdarma potěší hlavně fanoušky nezávislých titulů. Ruiner bere hráče do cyberpunkového města roku 2091, kde se "psychopat” vzbouřil proti zkorumpovanému systému a snaží se zachránit bratra a odhalit "pravdu”.

Druhá hra - Nuclear Throne - se rovněž hraje z ptačího pohledu a odehrává v postapokalyptickém světě plného radiace. Právě radiace zde slouží k úpravě vašeho hrdiny skrze různé mutace.

Od 14. listopadu nabídne obchod zdarma hru The Messenger.