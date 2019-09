Obchod Epic Games Store nabízí zdarma další dvě povedené hry

Zatímco v ABZU vás čeká vesměs poklidné prozkoumávání barevných hlubin oceánu, plošinovka The End is Nigh pořádně prověří vaše herní dovednosti.

Studio Epic Games pokračuje v již poměrně tradičním rozdávání her přes svůj obchod Epic Games Store. Aktuální nabídka zahrnuje opět dva kousky a konkrétně se jedná o indie hry The End is Nigh a ABZU.

Obě jsou zdarma ke stažení (respektive přidání na účet) do 12. září, kdy je vystřídá další nabídka zdarma.

The End is Nigh mají na svědomí tvůrci Super Meat Boy a jedná se o další pekelně náročnou skákačku, která důkladně otestuje vaše herní schopnosti a do toho přidává ponurou atmosféru.

Naopak ABZU je oddychová hra odehrávající se v barevných hlubinách, kde vás občas čeká nějaká ta hádanka.