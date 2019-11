Oblíbená střílečka Overwatch dostane pokračování s příběhem

Overwatch 2 bude navíc pro on-line hraní propojený s prvním dílem a v budoucnu se obě hry dočkají aktualizací s novým obsahem.

Studio Blizzard oficiálně potvrdilo pokračování hitu Overwatch. On-line střílečka zaměřená na hrdiny se stále těší velké popularitě a dvojka bude dost jiné pokračování, než jsme zvyklí od ostatních her.

Na Overwatch 2 se totiž dá pohlížet rovněž jako na doplněk jedničky. Přinese příběhovou kampaň, kde se hrdinové postaví hrozbě Null Sector a hrát se bude primárně v režimu spolupráce.

Dvojka nabídne stejné hrdiny a mapy jako první díl a hráči obou dílů budou hrát společně. Ovewatch 2 přinese vylepšené modely hrdinů a také grafická vylepšení, kterých se rovněž dočkají majitelé prvního dílu.

Majitelům obou her se navíc získané předměty a ocenění přenesou do nové hry. Vypadá to, že si Blizzard dává extra pozor, aby komunitu hry zbytečně nerozděloval. Oznámení Overwatch 2 je tak skvělou zprávou i pro takové hráče prvního dílu, kteří neplánují dvojku kupovat. Dočkají se totiž celé řady aktualizací zdarma a pořád budou mít s kým a proti komu hrát.

Studio zatím neví, kdy Overwatch 2 vyjde. Vývoj prý zdaleka není u konce.