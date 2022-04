Obrázky nového Need for Speed kolují internetem, podíváme se do Chicaga

Závodní série Need for Speed by se mohla již letos vrátit. Podle uniklých obrázků a videa bychom se měli podívat do amerického města Chicaga.

Závodní série Need for Speed si dala od roku 2019 menší pauzu. Zatímco od roku 1997 až do roku 2013 franšíza vycházela pravidelně alespoň jednou ročně, poslední roky přicházely díly s větším časovým rozestupem. Posledního plnohodnotného pokračování s přídomkem Heat jsme se dočkali v roce 2019.

Další nás s největší pravděpodobností zavede do fiktivního města inspirovaného Chicagem. Alespoň tak to vypadá podle uniklých snímků ze hry. Realistickou grafiku mají doplňovat prvky anime. Známe také podobu herní mapy.

Herní studio EA údajně plánuje hru vydat ještě letos na počítače a nejnovější konzole PlayStation 5 a Xbox Series. Informace o vydání na starších platformách chybí, stejně tak zatím neuniklo ani přesné datum vydání.