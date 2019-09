Oceňované dobrodružství, kde hráči vyšetřují zmizení posádky lodi, vyjde pro všechny konzole

Return of the Obra Dinn mnozí řadí mezi ty nejlepší kousky minulého roku. Zatím bylo možné hrát pouze na PC, ale již brzy vyjde pro všechny aktuální konzole.

Konzoloví fanoušci netradičních dobrodružství již nemusí závidět PC hráčům. Tvůrce oceňovaného indie kousku Return of the Obra Dinn totiž aktuálně oznámil, že hra vyjde pro konzole.

Na počítače (Windows a Mac) vyšla hra koncem roku 2018 a kromě pozitivních recenzí a ohlasů hráčů nasbírala rovněž řadu ocenění. Přináší unikátní vizuální styl a zápletku, kde hráči na začátku 19. století vyšetřují zmizení posádky lodi, která patří East India Company.

Při hraní na vás tak čeká celá řada hádanek a dostanete speciální hodinky, které vás umí přenést do doby, kdy daný člen posádky zmizel nebo zemřel. Jedná se tak o skvělého pomocníka při vyšetřování.

Return of the Obra Dinn vyjde pro PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch někdy v průběhu podzimu.