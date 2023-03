Odstartovaly slevy na Steamu, zlevněná je i konzole Steam Deck.

Steam odstartoval jarní výprodej, což znamená slevy na velké množství her. Sehnat můžete pecky z posledních her za výhodnou cenu i menší tituly za pár korun. Mezi slevami je poprvé i herní handheld.

Výprodej na Steamu běží už nyní a potrvá do 23. března 18.00. Ve slevě pořídíte například Cyberpunk 2077, Dying Light 2 nebo Kingdom Come: Deliverance. Seznam vybraných zlevněných her naleznete níže.

Total War: Warhammer IIII za 40 eur

Forza Horizon 5 za 36 eur

FIFA 23 za 35 eur

Uncharted: Legacy of Thieves Collection za 35 eur

Marvel's Spider-Man: Miles Morales za 33,49 eura

A Plague Tale: Requiem za 32,49 eura

Cyberpunk 2077 za 30 eur

Dying Light 2: Stay Human za 30 eur

God of War za 30 eur

Tiny Tina's Wonderlands za 30 eur

Death Stranding Director's Cut za 24 eur

Kena: Bridge of Spirits za 20 eur

Resident Evil Village za 20 eur

Sea of Thieves 2023 Edition za 20 eur

Kingdom Come: Deliverance za 7,49 eura

Ori and the Will of the Wisps za 6 eur

Star Wars Jedi: Fallen Order za 4 eura

Zároveň uběhl rok od vydání herního handheldu Steam Deck. Přenosná konzole je při příležitosti jarního výprodeje poprvé ve slevě. Při nákupu ušetříte 10 %. Čekací doba na všechny tři verze je shodná, okolo týdne až dvou. Sleva rovněž platí na všechny tři varianty, které se liší zejména velikostí interního úložiště.