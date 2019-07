On-line střílečka Rising Storm 2: Vietnam přivítala plastové vojáčky a dočasně je zdarma

Tentokrát už plastoví vojáčci dorazili natrvalo s novým balíčkem od komunitních nadšenců. Samotná hra je výrazně zlevněna a do 16. července můžete hrát zdarma.

Okolo realistické válečné on-line střílečky Rising Storm 2: Vietnam je aktuálně dost živo. Vyšel rozšiřující balíček Green Army Men, který do boje povolává plastové vojáčky. Ti bojují na pláži a před koupí si může novou mapu a styl vyzkoušet každý, zdarma je totiž odemčena jedna herní třída.

Plastoví vojáčci se v Rising Storm 2: Vietnam objevili již na Vánoce, ale tehdy šlo pouze o dočasné zpestření a bojovalo se v obývacím pokoji. Tentokrát už nezmizí.

Kromě nového rozšíření je samotná základní hra aktuálně ke hraní zdarma a to až do 16. července. Zájemci tak mají několik dnů, aby si Rising Storm 2: Vietnam vyzkoušeli a zjistili, jestli jim tento styl on-line her vyhovuje.

Do 16. července je rovněž základní hra výrazně zlevněna a přijde v přepočtu na necelé dvě stovky.