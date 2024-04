Originální vikingské příslušenství od Konix odliší váš herní setup

Chcete se odlišit a ukázat ostatním, že máte slabost pro severskou mytologii? Konix má něco přesně pro vás. Sada Drakkar nabízí několik zajímavých kousků, které se inspirují u Vikingů a jejich bohaté mytologie.

Značka Konix je známá svými speciálními edicemi příslušenství. V nabídce mají něco pro milovníky sportu, anime a dalších koníčků. Dnes si ale představíme trochu jinou sadu. Její název je Drakkar, což je pojmenování vikingské válečné lodi. Na tu odkazuje už samotné logo, kde jsou hezky vidět třeba pádla a silueta této ikonické veslice. Hned ze začátku je tedy jasné, že půjde o set vyladěný do posledního detailu.

Portfolio příslušenství Drakkar je rozděleno na tradičnější i originální kousky. Najdeme zde klasiku v podobě podložek pod myši, myší samotných nebo třeba batoh. Přidává se k nim i podložka pod židli, stojan na sluchátka nebo třeba chladící podložka pod notebook a brýle pro hráče.

Začít můžeme u klasiky v podobě myší. K dispozici jsou modely Asgard, Shaman a Heimdall. Všechny se od sebe liší v řadě aspektů. Asgard je bezdrátovou myší s DPI až 10 000 a váhou pouhých 87 gramů. Jeho vzhled je spíše hvězdný, jak se na Asgard patří.

Heimdall potěší uživatele, kteří počítač využívají mimo hraní i k práci. Tvar této myši je více ergonomický, což se hodí i na delší herní štace. Elegantní vyříznutí bočnice u palce přidává na úchopu a pohodlí. Rudá barva pak dotváří originální vzhled. Shaman je pak levnější myškou se symetrickým designem a originálním podsvícením v oblasti hlavních tlačítek.

K myším doporučujeme vzít také podložku. Na výběr jsou hned dvě. Velká Hetland Prime RGB XL je podsvícená a jejím motivem je dobová zbroj. Díky RGB podsvícení upoutá pozornost a krásně doplní váš herní setup. Stejným podsvícením disponuje i menší verze jen pro myš, na které je vyobrazen štít.

Nebyl by to Konix, aby nenabídl také batohy. Konkrétně tu máme opět dva - Bjorn a Ragnarr. Oba batohy se lehce liší. Bjorn je trochu menší a může připomínat aktovku. Matný černý zevnějšek doplňují červené detaily, řada kapes, a hlavně místo třeba na notebook. Jde spíše o batoh na nošení po městě, do práce a podobně. Ragnarr už se víc hodí na cesty díky přezkám a ergonomickému provedení. Vejde se do něj i 17palcový notebook a díky dlouhým zipům je přístup velice jednoduchý a praktický.

Nejste cestovatelé? Nevadí, i pro uživatele, kteří většinu dne prosedí u počítače Konix něco má. Jde o podložku pod židli v opravdu krásném provedení s runou Aegishjálmur. To už je kus příslušenství pro opravdové znalce. Originální a pro milovníky vikingské kultury zajímavý doplněk.

Mezi další doplňky této sady patří třeba stojan na sluchátka Dalkh. Ten na sebe tolik pozornosti sice nepoutá, avšak vaše sluchátka jistě ocení, že se nemusí válet někde na stole. Navíc stojánek nabídne RGB podsvícení a hezky tak doplní zbytek příslušenství.

Pro majitele notebooků, kteří by mimo jiné měli sáhnout po jednom ze zmíněných batohů, zde máme ještě jednu věc. Jde o chladící podložku Stormur. Ta je opět vyvedená v černé barvě s rudými podsvícenými větráčky. Celkem zde najdete čtyři ventilátory, které pomohou s chlazením notebooku. Podložka nabízí výklopné nožičky, tudíž si můžete upravit úhel pro pohodlnější psaní a hraní na notebookové klávesnici.

Na závěr zde máme brýle Solarstenn. Jedná se o herní brýle se žlutým sklíčkem, jež uleví očím při delším sledování monitoru. I po delší práci nebo hraní vás tak nebudou bolet oči. V balení najdete i praktický hadřík na čištění a plátěný pytlík pro přenášení.

Nabídka originálního příslušenství od Konix je opravdu široká a herní periferie s vikingskou tématikou patří mezi nejzajímavější doplňky, jaké si může fanoušek severské mytologie pořídit.