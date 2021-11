Overwatch 2 a Diablo 4 dorazí později.

Blizzard zveřejnil informace o odkladu dvojice velmi očekávaných titulů. Kompetitivní střílečka Overwatch 2 a akční RPG Diablo 4 se budou vyvíjet déle, než bylo původně zamýšleno.

Společnost Blizzard zasáhla nedávno velká kauza s nevhodným chováním zaměstnanců k ženám. K těmto problémům se přidaly i změny ve vedení.

Prezidentka společnosti, Jen Oneal, rezignovala na svoji funkci, a ve vedení tak zůstává pouze Mike Ybarra. Další klíčové pozice obsadili noví kreativci. Vývojáři se tak s těmito nováčky v Blizzardu teprve sehrávají a potřebují více času. Výsledkem je odklad dvou her.

Diablo IV and Overwatch 2 delayed pic.twitter.com/4pr9c0OEdz - Stephen Totilo (@stephentotilo) November 2, 2021

S pozdějším vydáním se počítá u Overwatche 2 a Diabla 4. Žádná z těchto her přitom neměla zveřejněné datum vydání. My tak víme jen to, že se jejich vývoj protáhl. Oba tituly mají stále vyjít příští rok, nejspíše na jeho sklonku.

Pozastaveny byly také přípravy na další BlizzConline. Pořadatelé chtějí přehodnotit koncept celé akce. Zároveň se stále interně řeší kauza nevhodného chování na pracovišti.