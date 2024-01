Palworld si můžete hrát s českou lokalizací

Nyní máte možnost hrát Palworld s českou lokalizací po pouhých třech dnech od vydání předběžného přístupu ve verzi 0.2.

I přesto, že se jedná o momentálně nejoblíbenější titul, někteří hráči pociťovali nedostatek českého překladu. S nástupem času však strojový překlad vytvořený pomocí umělé inteligence stále více nabýval na podobě. Nyní můžete stáhnout zdarma verzi 0.3, avšak, jak je obvyklé u překladů s využitím umělé inteligence, není možné očekávat dokonalost, a proto se může vyskytovat chyby nebo nepřeložená slova.

Palworld, které bylo uvedeno do předběžného přístupu 19. ledna, rychle se stalo velkým hitem, překonávajícím rekordy na Steamu a stává se jednou z nejhranějších her. Je dostupné jak pro PC, tak pro konzole Xbox One a Xbox Series X/S, a dokonce i prostřednictvím služby Game Pass. Zatím není plánována verze pro PlayStation, ale pokud hra nadále bude úspěšná, můžeme ji v budoucnu očekávat i na této platformě.