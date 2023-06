PlayStation Plus katalog her přidal zvučné tituly do své sbírky

Předplatné PlayStation Plus si do svého katalogu her na konci školního roku připravilo několik více než známých her. V článku najdete kompletní seznam nově přidaných.

Již nyní je možné si pro předplatitele vyšších úrovní PS Plus, tedy Extra a Premium přidat do své knihovny 25 titulů, které obohatí už tak velkou nabídku. Hlavní tahákem je beze sporu Far Cry 6, ale najde se zde i řada dalších projektů, které stojí za vyzkoušení. Pokud se budete při letních večerech nudit s kamarády na grilovačce, tak se můžete vrhnout do mlátičky Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Ani na fanoušky indie hraní se nezapomnělo, protože byla přidána hra Inscryption a také hra z třetího pohledu Soulstice. Pamětníky by mohl nadchnout Deus Ex: Mankind Divided či Thief.

Seznam her z katalogu PlayStationu

Kompletní seznam nově přidaných her:

Far Cry (PS5, PS4)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (PS5, PS4)

Rogue Legacy 2 (PS5, PS4)

Inscryption (PS5, PS4)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Manking Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Lonely Mountain: Downhill (PS4)

Vampire: The Masquerade - Coteries of New York (PS4)

Hundred Days: Winemaking Simulator (PS5, PS4)

A Hat in Time (PS4)

Carto (PS4)

Forager (PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Redout 2 (PS5, PS4)

Thief (PS4)

MX vs ATV Legends (PS5, PS4)

PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay! (PS5, PS4)

My Friend Peppa Pig (PS5, PS4)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS5, PS4)

The Talos Principle: Deluxe Edition (PS5, PS4)

Elex 2 (PS5, PS4)

Conan Exiles (PS5, PS4)

Předplatné PlayStation Plus Extra vás vyjde na 365 korun a Premium stojí 445 korun.