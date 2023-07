PlayStation Plus katalog her pro měsíc červenec. Sniper Elite 5, Showrunner, It Takes Two a další

Ani v červenci nezapomněla společnost Sony na své věrné předplatitele a servíruje jim v rámci verzí PlayStation Plus Extra a Premium další porci zajímavých herních titulů.



Vyřádit se můžete v několika kooperacích, zastřílet si ve světových válkách nebo vyrazíte do krajiny mrazu a ledu. Tituly jsou k dispozici od 18. července 2023.

Společně s 18. červencem přibude do katalogu her nabízených předplatitelům PS Plus Extra a Premium řada titulů, které stojí za zkoušku. Hlavní tvář měsíčního katalogu se stane It Takes Two, k jejímuž hraní ovšem potřebujete kamaráda. Na kooperaci sází i střílečka World War Z. Samotáři si vyzkouší roli odstřelovače ve hře Sniper Elite 5 či otestují své řidičské schopnosti ve Snowrunner. K tomu všemu střílečka The Ascent, adventurní SpongeBob a mnoho dalších her, které vám zpříjemní letní dny.

Kompletní seznam: