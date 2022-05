PlayStation se seriály nekončí, dorazí adaptace na Horizon i Gran Turismo,

Se seriály na motivy her se roztrhnul pytel. Po God of War a The Last of Us připravuje Sony další dvě velké novinky z dobrodružného a závodního světa.

Nedávno se objevily první informace o přesnějším vydání premiérového dílu The Last of Us na motivy stejnojmenné hry pro PlayStation. Krátce poté internetem začaly kolovat zvěsti o dalších seriálech inspirovaných tituly z PS.

Sony údajně pracuje na seriálu Horizon. Hlavní hrdinka Aloy by se měla podívat na streamovací službu Netflix. Gran Turismo je teprve v počátcích plánování projektu. Obsazení ani scénář nejsou zatím známy.

Sony nedávno uvedlo film Uncharted, který se setkal s dobrým přijetím u diváků i fanoušků her. Připravuje se také God of War. Konkurenční Microsoft přišel se seriálem Halo a již nějakou dobu můžeme sledovat cesty Zaklínače. Seriály na motivy her tedy ani zdaleka nejsou u konce.