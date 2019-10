Pokračování hitu The Last of Us konečně hlásí oficiální datum vydání

Fanoušci budou nakonec čekat necelých sedm let. Očekávaná exkluzivita pro PlayStation 4 vyjde koncem února příštího roku.

Studio Naughty Dog, které má na svědomí sérii Uncharted a The Last of Us, kteří mnozí hráči považují za nejlepší PlayStation 4 exkluzivitu vůbec, po dlouhém napínání oznámilo, kdy vyjde pokračování.

The Last of Us Part II, jak se dvojka oficiálně jmenuje, bylo představeno již v prosinci 2016 a nyní konečně máme přesné datum vydání. Hra se na pultech obchodů objeví 21. února 2020.

První díl vyšel v létě 2013, takže fanoušci se dočkají skoro za sedm let. Ve dvojce budeme hrát za Ellie, které už je 19 let (děj se odehrává pět let po konci jedničky). O příběhu zatím víme, že Ellie bude zápolit s tajemným kultem.

Stejně jako první díl bude i The Last of Us Part II exkluzivní pro PlayStation 4.