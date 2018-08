Pokračování strategické série Total War ukazuje v novém traileru herní mapu

Hráči se mohou těšit na obří herní svět připravený pro strategické manévry. Dokážete sjednotit Čínu v jednu mocnou říši?

Fanoušci tahových strategií Total War už se mohou těšit další historický díl. Pokračování nazvané Three Kingdoms vyjde v průběhu jara příštího roku a bude tak historickým pokračováním po 5 letech od vydání dílu Attila.

Mezitím série přinesla fantasy odbočky do světa Warhammer a také kratší Total War Saga: Thrones of Britannia vyprávějící o poznání komornější příběh.

S Three Kingdoms se vše vrátí do "Total War normálu”. Hráči se tentokrát vydají do Číny roku zhruba 190, kde spolu o moc soupeří jedenáct znepřátelených frakcí. Na vás bude výběr jedné a následné sjednocenní Číny v jedno mocné impérium.

Nový trailer vůbec poprvé dává nahlédnout na masivní herní svět a také ukazuje, jak se od posledních dílů posunula grafická technologie.

Total War: Three Kingdoms vyjde na jaře 2019 pro počítače.