Poslední díl Školy PUBG odvysílán!

Podívej se na videa a buď chytřejší než protivník. V 8 dílném seriálu představila značka herních notebooků OMEN ve spolupráci s týmem Inside Games základy hry, pokročilé herní mechaniky, chování v týmu, ale také důležité aspekty, které rozhodují zápasy.

Sérii odstartoval na www.Grunex.com/HowToPUBG první díl, týkající se samotného začátku příběhu na každé mapě. Kromě nejefektivnějšího seskoku z letadla se naučíš správný výběr místa pro loot. Pokročilejší hráči si přišli na své už v druhém a následujících dílech. Daniel "Seniks" Ručka tě postupně naučí složitější herní mechaniky, jakými jsou ledge-grab, drive-by, ale také přidá tipy na trénink přesnosti střelby.

V kompletním seznamu témat najdeš také pohled na to, jak je důležité věnovat čas učení jednotlivých map a co rozhodně nedělat při hraní na public serveru. Velký díl na časové ose si vzal také pohled do nitra týmové komunikace a striktní rozdělení rolí uvnitř týmu. Věděl si například, kdo je "co-igl" nebo "lurker"? Na www.Grunex.com/HowToPUBG najdeš odpovědi.

Tak neváhej a věnuj svůj čas škole PUBG a buď chytřejší než protivník!

