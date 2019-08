Povedené Metro Exodus dostává první velký rozšiřující balíček

Studio 4A Games dnes vydalo první z dvojice plánovaných přídavků pro poslední díl série Metro. Vypráví příběh dvojice plukovníků a hráče vezme zpět do klaustrofobických tunelů.

Kladně hodnocená střílečka Metro Exodus ze začátku letošního roku přivítala první rozšiřující balíček. Jmenuje se The Two Colonels a její příběh se točí okolo dvojice plukovníků, což také znamená, že hlavní roli tentokrát nedostal Arťom z hlavního příběhu.

Příběh rozšiřujícího balíčku vezme hráče zpět do nebezpečných tunelů pod zem a točí se okolo cesty plukovníka Chlebnikova za svým synem Kirillem, aby společně přivítali nový rok. Plukovník Miller jeho cestu absolvuje o rok později, aby zjistil, co se vlastně stalo.

Oproti původní hře je prostředí nového balíčku o poznání uzavřenější a stylem tak více připomíná předchozí díly série Metro. Jednou z novinek je rovněž plamenomet, který můžete vidět v akci ve videu.

Balíček The Two Colonels stojí 8 eur a je k dostání na všech platformách, pro které hra vyšla. Tedy pro počítače (Epic Games Store a Steam) a konzole PlayStation 4 a Xbox One.

Druhý balíček má být otevřenější a hlavní roli dostane Sam z příběhu původní hry. Je to jediný američan v týmu, který se bude snažit dostat zpět do vlasti. Balíček ovšem vyjde až příští rok.