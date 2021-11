Pozvedni svou hru na vyšší level s Nugosu.

Hledáš pití, které tě pořádně nakopne a zároveň skvěle chutná? Potřebuješ se soustředit v důležité hře, práci nebo jen získat energii na dlouhý den? Vyzkoušeli jsme Nugosu, které přesně tohle dokáže.

Každý hráč ví, že dostatek energie a plné soustředění představuje rozdíl mezi výhrou a prohrou. Dlouhé herní štace s cílem dostat se na vysněnou úroveň jsou ale vyčerpávající, nemluvě o následujících dnech. I my si rádi do noci zahrajeme, jenže druhý den nám už energie chybí. Naštěstí jsme našli řešení v podobě Nugosu.

Nugosu je nejpropracovanějším suplementem na trhu s celou třicítkou precizně namíchaných látek. Jde o zcela legální booster do her, který ti pozvolna přidává energii, zvýší soustředění, zlepší reakční čas a pomůže lépe zvládat stresové situace. My jsme si Nugosu produkty vyzkoušeli ve volném dni při hraní a výsledek se dostavil okamžitě.

Už samotná příprava drinku na nás zapůsobila. Suplement se prodává ve formě prášku s příchutí, kterých je hned několik. Rovnou zkraje byl tento fakt jasnou výhodou oproti konkurenci. Mezi příchutěmi naleznete osvěžující limetku s citronem, sladké kiwi s jahodou, vodní meloun, černý hrozen a mango s pomerančem. Chuť je samozřejmě subjektivní, nám nejvíce zachutnal vodní meloun a také kiwi s jahodou. Jde o sladké příchutě, ačkoliv složení vůbec neobsahuje cukr.

Příprava drinku je hračka. Nugosu Score, jak se řada suplementů v práškové podobě jmenuje, rozmícháte v 300 ml vody a vypijete. Přípravek se skvěle rozpouští ve vodě, což na nás okamžitě udělalo dobrý dojem. Následně se projeví dlouhotrvající přísun energie. Ten nám vydržel od odpoledne až do noci.

Nugosu Score jsme zkusili i ve všední den, kdy nám pomohl se plně soustředit od samotného rána až do konce pracovní doby. Můžeme tak Nugosu doporučit nejen hráčům, ale obecně i těm, kteří potřebují energii na celý den a například kafe raději vynechají. Nugosu je navíc praktické, prostě si vezmete prášek s sebou a namícháte si drink na místě. Ať už jde o LANku, kanceláře, nebo třeba výlet.

Teď ale k tomu, jak Nugosu funguje a co vlastně obsahuje. Jak jsme již naznačili, jde o nejkomplexnější přípravek na trhu. Score konkrétně obsahuje 21 přesně namíchaných látek ve formě aminokyselin, rostlinných výtažků, vitaminů, minerálů a 150 mg přírodního kofeinu. Co se samotného kofeinu v Nugosu týče, ten byl získán z výtažků z kolového ořechu a guarany.

Mezi vitaminy patří skupiny B, tedy B3, B5, B6 a B12, bojující proti únavě a vyčerpání. Pak vitamin C posilující imunitní systém. Nenajdeme zde přitom žádný cukr a jiné škodlivé látky. Score je vhodné i pro vegany.

Dalším skvělým efektem Nugosu Score je podpora duševní rovovnáhy a emocionální stability. U nás se to projevilo menším vztekem a frustrací při prohře a celkově snadnějším a jasnějším uvažováním. Vymýšlení strategií nám šlo o něco lépe. Tento efekt v Nugosu Score vytváří extrakty ze sibiřského ženšenu a z kořene Rhodiola Rosea.

Nugosu nabízí i kapsle Setup, které podobně jako Score nabízejí vyvážený mix řady účinných látek. V tomto případě jich je rovnou 20 včetně směsi nootropických a adaptogenních rostlinných extraktů, které zvyšují sílu, koncentraci a vytrvalost. Obsažená ginko biloba pomáhá okysličovat krev a mozek, čímž citelně zlepšuje soustředění a snižuje reakční čas. Jedna dávka obsahuje 110 mg kofeinu dodávajícího vyvážený a dlouhotrvající přísun energie.

Setup je výbornou alternativou pro všechny, kteří místo drinku preferují kapsle. Stačí si jednu vzít půl hodiny před začátkem hry nebo náročné činnosti a efekt se hned dostaví.

Finální pocit z používání Nugosu byl velmi pozitivní. Oceňujeme skvělé složení, které podporuje psychickou i fyzickou část těla. V praxi jsme velmi uvítali možnost pořídit si malé jednorázové balíčky s různými příchutěmi. Díky tomu jsme zjistili, která varianta nám nejvíce chutná, a příště bereme hned celé balení. A vám doporučujeme podobný postup.

Nakonec zde máme cenu. Malý starter pack s osmi příchutěmi (které si navíc úplně libovolně můžete vybrat) spolu se shakerem vyjde na 249 Kč. Jedno velké 280g balení Nugosu Score pak obsahuje 40 dávek za cenu 650 Kč. Asi těžko najdete na trhu dobrý energetický nápoj o velikosti 300 ml, který stojí pod 16 korun a zároveň je zdravý a takto praktický. Nugosu se zkrátka povedlo a můžeme ho doporučit nejen hráčům, ale komukoliv, kdo potřebuje dostatek energie na celý den.