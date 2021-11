Předplatitelé Netflixu si zahrají i hry, zatím jen na mobilu

Netflix zavádí po celém světě nabídku her v rámci svého předplatného. Zatím půjde pouze o pár mobilních titulů.

V nabídce Netflixu je aktuálně pět mobilních her. Jde o Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast a Teeter Up. Žádná z těchto her neobsahuje reklamy ani mikrotransakce. Stáhnout hru si mohou všichni uživatelé, kteří si Netflix platí a mají přístup ke svému profilu na účtu.

Do budoucna by se nabídka her měla rozšiřovat. Netflix se poohlíží po herních studií a jistě hodlá využít potenciál svých seriálových značek. Nedávno tak proběhla akvizice studia Night School Studio, tvůrců Oxenfree.

Pro teď si zahrají pouze uživatelé Android zařízení. Podpora pro iOS přijde v následujících měsících.