Předplatné her od Electronic Arts dorazí tento měsíc na PlayStation 4, po pěti letech

Majitelé herní konzole od Sony budou již brzy moci využít výhodné předplatné her od Electronic Arts, které je dostupné na Xbox One již celou řadu let a jeho alternativa existuje i pro počítače.

EA Access, jak se jmenuje předplatné her od EA pro Xbox One, dorazí ve stejné podobě již brzy na PlayStation 4. Konkrétně se tak stane 24. července. Novinka bude fungovat úplně stejně, jako na Xboxu, kde předplatné funguje zhruba pět let.

Za měsíční nebo roční poplatek dostanete přístup ke spoustě her označovaných jako kolekce "Vault”. Zde najdete třeba Battlefield V, který vydavatel přidal nedávno, NHL 19, Star Wars: Battlefront II a celou řadu dalších. Her je aktuálně přes 50 a najdete je na oficiálním webu služby.

Další z výhod předplatného je možnost vyzkoušet všechny nové EA hry po dobu 10 hodin a to velmi často pár dnů před vydáním. Díky tomu si budete moci vyzkoušet třeba očekávané Star Wars Jedi: Fallen Order. Posledním bonusem je 10% sleva na nákup digitálních produktů od EA.

EA Access pro PlayStation 4 bude stát buď 99 Kč za měsíc nebo výhodněji 599 Kč za rok, tedy stejně jako stojí pro Xbox One.