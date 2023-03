Předplatné PS Plus rozšíří Uncharted nebo Life is Strange

Od 21. března se nabídka her pro uživatele platící za PS Plus opět změní. Některé tituly službu opustí, jiné naopak rozšíří. Mezi novými hrami nalezneme i pár opravdu skvělých franšíz.

PS Plus je rozděleno do tří verzi, přičemž nejvíce novinek si užijí hráči s Extra a Premium verzí. Na ně čeká například poslední Uncharted, Life is Strange, Ghostwire Tokyo, Immortals Fenyx Rising a řada dalších. Kompletní seznam je níže.

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Tchia

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

Pro uživatele s PS Plus Premium budou navíc dostupné tyto klasické tituly.

Ridge Racer Type 4 (PS1 verze)

Ape Academy 2 (PSP verze)

Syphon Filter: Dark Mirror (PSP verze)

Naopak od 21. března se rozloučíme s pár hrami, které již nepůjdou pomocí předplatného zapnout. Stále si je ovšem můžete zakoupit zvlášť.