Přehledné informace o EA Sports FC 24

Minulý týden se konala konference společnost Electronic Arts, na které byly oznámeny všechny důležité informace o hře EA Sports FC 24.



Vydání EA Sports FC 24 už obdrželo svůj první trailer a tak víme s jistotou, že fotbalový simulátor spatří světlo světa. Otazník zůstává nad dalším působením organizace FIFA na herním poli. O možném vydání FIFA 24 jsme se zatím nedozvěděli téměř nic a je stále více pravděpodobné, že FIFA svoji hru v roce 2024 nepředstaví.

Datum vydání EA Sports FC 24 je oficiálně stanoven na 29. září. Uživatelé s předběžným přístupem si budou moci zahrát už 22. září.

EA během své představovací konference zveřejnila gameplay trailer. V něm ukazuje nejvíce novou technologii HyperMotionV, smíšené týmy žen a mužů v režimu Ultimate Team a specifické herní styly hráčů.

Pokud se ptáte, jestli se do hry dostane i česká Fortuna liga, tak zveřejněn seznam dostupných lig zatím nebyl. Očekává se ale, že česká soutěž v tomto ročníku opět nebude.

Mimo tradiční Ultimate Team potvrdila EA také režimy kariéry jak za hráče, tak za trenéra. Nebude chybět ani režim kluby, dřív známý jako Pro Clubs, kde si můžete se spoluhráči založit vlastní tým a postupně se dostat na nejvyšší příčky v žebříčku.

A na kolik korun by vás měla vůbec hra přijít? Podle spekulací jednoho z leakerů by se měla cena standardní edice pohybovat na stejné hodnotě jako v minulých letech. Naopak ultimátní edice hry by měla zdražit.

Standardní edice

PC / PS4 / Xbox One: 69,99€ (1 660,-)

PS5 / Xbox X/S: 79,99€ (1 900,-)

Ultimátní edice