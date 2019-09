Přerovskou výstavu hub zdobí řada vzácných druhů

Vzácné druhy hub, z nichž některé dosud nebyly veřejně vystaveny, zdobí letošní ročník tradiční přerovské výstavy. Patří mezi ně především hřib zavalitý či hřib šedorůžový. Mykologové při chystání výstavy objevili v lesích i houby o váze několik kilogramů. Dosud se jim podařilo shromáždit přes 300 druhů, další však přibývají. Přerovská výstava má dlouholetou tradici, letos se koná po dvaadvacáté. Dosud organizátoři žádný ročník ani přes rozmary počasí nezrušili. Navštívit ji mohou zájemci také v sobotu.

"Nejvzácnějším na výstavě je hřib zavalitý, je to houba, která roste pouze na dvou lokalitách v Beskydech. Původně rostla na třech, ale jedna lokalita byla vykácena. Je to houba, která byla teprve nedávno objevena jako nový druh pro Českou republiku. Ten rozhodně nikdo dosud nevystavoval. Je to teplomilnější druh rostoucí výhradně pod jedlemi ve vyšších polohách," řekl přerovský mykolog Jiří Polčák.

Mykologům se podařilo na výstavu dovézt i hřib šedorůžový, velmi vzácnou houbu z čeledi hřibovitých, který byl nedávno popsán jako úplně nový druh pro vědu. "Naštěstí se šíří. Je to také teplomilnější druh, letos jich rostlo poměrně hodně," doplnil Polčák s tím, že vzácných druhů je na výstavě zhruba pět desítek. "Pásli jsme po nich dva dny," podotkl.

Na výstavě jsou k vidění i poměrně rozměrné houby, jako je kotrč Němcův, chráněná jedlá chorošovitá houba keříčkovitého vzhledu, která parazituje převážně na kořenech jedle. Mykologové přitom při hledání hub našli v lesích i tak velké houby, že je z lesů nedokázali odnést. "Našli jsme například bondarcevku horskou, která vážila odhadem 30 kilogramů. To samé vějířovec obrovský, který je naší nejtěžší houbou. Dva lidé by to museli nést v dece, to nešlo," podotkl známý mykolog, který má na kontě i několik druhů hub, jež objevil v ČR jako první.

Na své si přijdou i houbaři, kteří se zaměřují na tradiční hřiby, na přerovské výstavě tvoří kobercové pásy, které zaplnily hřiby smrkové, křemenáče či bedly. Podle mykologů je houbařská úroda v těchto dnech v plném proudu i přesto, že noční teploty rapidně klesly a některé houby na to hned citlivě zareagovaly; řada teplomilných přestala růst. "Toto období je nyní vrcholem, roste nejvíce druhů. Podzimní houby jako čirůvky, václavky a strmělky však zatím nerostou, těch je poskrovnu," dodal Polčák.

Přerovští mykologové kvůli výstavě vyrazili do lesů v okolí Přerova, do Oderských vrchů, Jeseníků, Beskyd a Javorníků. V terénu bylo zhruba 15 sběračů. Konečný počet nasbíraných druhů budou znát až v sobotu dopoledne.