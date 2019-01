Příběhový trailer chystaného Far Cry odhaluje nečekané spojenectví

Zbývá méně než měsíc k vydání pokračování oblíbené série Far Cry, které bude zároveň odbočkou od hlavní série. Video ukazuje trailer a tvůrci také prozradili, že se můžeme těšit na prvky her na hrdiny.

Série Far Cry již brzy dostane nové pokračování. Jmenuje se New Dawn a bude podobnou odbočkou jako třeba díl Primal. Nový díl bude každopádně lehčeji navazovat na pětku, protože se opět odehrává v Montaně, ovšem 17 let po globální katastrofě, takže nás čeká postapokalyptický svět.

Hlavními záporáky jsou nelítostná dvojčata vedoucí frakci "Highwaymen”, která terorizuje ostatní přeživší. Nově vydaný příběhový trailer ukázal, k jak nečekanému spojenectví to vše povede, jelikož se objevuje Joseph Seed - hlavní záporák Far Cry 5.

Studio také prozradilo, jak se New Dawn liší po herní stránce od předchozích Far Cry her. Novinka si půjčí drobné prvky z her na hrdiny, takže třeba zbraně budou mít úrovně, půjde je vyrábět a také vylepšovat v závislosti na tom, jak pokročilá je vaše domovská základna.

Far Cry New Dawn vyjde 15. února pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.