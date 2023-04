Připravte si košťata, Famfrpál z Harryho Pottera vyjde jako samostatná hra

Nedávno vydaný titul Hogwarts Legacy z říše čar a kouzel nenabídl fanouškům tohoto fantasy světa asi nejpopulárnější sport. O létání na koštěti před zraky tisíců diváků nakonec nebudeme ochuzeni, vyjde totiž jako samostatná hra.

Famfrpál byl často zmiňován s vydáním Hogwarts Legacy. Autoři fantasy RPG ale dopředu zmiňovali, že kouzelnický sport v titulu nenajdeme. Naštěstí se i tak dočkáme v úplně nové hře s názvem Harry Potter: Quidditch Champions.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD